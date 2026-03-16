grifone non basta marzierli lo scandicci rimonta

SERIE D Il Grosseto viene bloccato allo "Zecchini" da un ostico Scandicci al termine di un gara assai combattuta dalle due squadre e con un risultato incerto fino alla fine. Da un lato la capolista di mister Indiani determinata, dall’altro i Blues di mister Taccola che hanno confermato di attraversare un momento positivo. Nei primi venti minuti la gara non offre spunti di rilievo perché il ritmo è blando e non vi sono cambi di passo. La prima emozione al 21’ quando Marzierli da sinistra costringe il portiere Fedele alla deviazione in calcio d’angolo. Il Grosseto fa fatica a trovare gli spazi nella retroguardia avversaria ed anche le triangolazioni non sono efficaci; i "Blues" ospiti si difendono con ordine affidandosi alle ripartenze, ma cadono spesso nel fuorigioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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