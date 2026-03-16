Grande prova nonostante i tanti assenti Il Foligno torna a vincere È salvezza matematica

Il Foligno ha conquistato una vittoria importante contro il Gavorrano, nonostante numerosi assenti. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, grazie ai gol segnati nel corso del secondo tempo. La formazione schierata ha visto in campo Mazzoni tra i pali, con Qendro, Sbraga, Grea e Falasca in difesa. I cambi sono arrivati nel finale, con inserimenti di Marchetti, Tomassini e Della Spoletina.

2 FOLLONICA GAVORRANO 0 4-3-3: Mazzoni; Qendro (28’ st Cichy), Sbraga, Grea, Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini; Longoni (28’ st Marchetti), Manfredi (38’ st Tomassini), Ferrara (44’ st Della Spoletina). A disp.: Rossi, Cottini, Da Pra, Comparelli. All.: Manni. FOLLONICA GAVORRANO 4-2-3-1: Tognetti; Arrighi, Drapelli, Bernardini, Biagetti; Marino, Likaxhiu (44’ st Maurizi); Rinaldini (24’ st Bellini), Fossati (29’ st Giordani), Iacoponi (29’ st Pescicani); Presta. A disp.: Poggiolini, Bucci, Maurizi, Pimpinelli, Proietti, Masoni. All.: Brando. Arbitro: De Paolis di Cassino. Marcatori: 43’ st Marchetti, 47’ st Tomassini. Note: Spettatori 500 circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande prova nonostante i tanti assenti. Il Foligno torna a vincere. È salvezza matematica Articoli correlati Lancia torna al rally italiano dopo 34 anni: Foligno banco di prova per la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.Foligno si prepara ad accogliere un evento storico: il 5° Rally Città di Foligno, in programma il 6 e 7 marzo, segnerà il ritorno di Lancia nelle... Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEOL'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro il Bologna. Approfondimenti e contenuti su Grande prova Discussioni sull' argomento IL DERBY DI PUGLIA È BIANCOROSSONERO: MELENDUGNO ESPUGNA FASANO CON UNA GRANDE PROVA DI SQUADRA; Savino Del Bene, grande prova in Champions: 3-0 al Fenerbahce; Iniziano con una sconfitta le semifinali del Ticino Unihockey; PRIMA STORICA MEDAGLIA D’ORO NEL SITTING! DE SILVESTRO TRIONFA, BERTAGNOLLI ANCORA A PODIO. Grande prova nonostante le assenze. Senigallia senza freni contro ValdiceppoNon si ferma la marcia della Goldengas che espugna anche il campo di Ponte San Giovanni battendo il Valdiceppo 71-85. Match vero contro una squadra che chiude la classifica ma tutt’altro che ... ilrestodelcarlino.it Giovanissimi Élite Grande prova di maturità per AC Virtus Bolzano in casa, che supera Sportverein Varna Vahrn con un convincente 3–0. Gara intensa e molto combattuta contro un avversario di valore: Varna si è dimostrata squadra organizzata, co - facebook.com facebook PELIZZARI D’ARGENTO Grande prova di Federico Pelizzari nella combinata maschile categoria standing alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro rimonta nello slalom dal 6° posto e conquista una splendida medaglia d’argento, battuto solo d x.com