Grande prova nonostante i tanti assenti Il Foligno torna a vincere È salvezza matematica

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Foligno ha conquistato una vittoria importante contro il Gavorrano, nonostante numerosi assenti. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, grazie ai gol segnati nel corso del secondo tempo. La formazione schierata ha visto in campo Mazzoni tra i pali, con Qendro, Sbraga, Grea e Falasca in difesa. I cambi sono arrivati nel finale, con inserimenti di Marchetti, Tomassini e Della Spoletina.

2 FOLLONICA GAVORRANO 0 4-3-3: Mazzoni; Qendro (28’ st Cichy), Sbraga, Grea, Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini; Longoni (28’ st Marchetti), Manfredi (38’ st Tomassini), Ferrara (44’ st Della Spoletina). A disp.: Rossi, Cottini, Da Pra, Comparelli. All.: Manni. FOLLONICA GAVORRANO 4-2-3-1: Tognetti; Arrighi, Drapelli, Bernardini, Biagetti; Marino, Likaxhiu (44’ st Maurizi); Rinaldini (24’ st Bellini), Fossati (29’ st Giordani), Iacoponi (29’ st Pescicani); Presta. A disp.: Poggiolini, Bucci, Maurizi, Pimpinelli, Proietti, Masoni. All.: Brando. Arbitro: De Paolis di Cassino. Marcatori: 43’ st Marchetti, 47’ st Tomassini. Note: Spettatori 500 circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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