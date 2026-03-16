GPS 2026 e supplenze brevi quale data di termine inserire Ci saranno specifici controlli
È stata annunciata la scadenza del 16 marzo per la presentazione delle domande riguardanti GPS 2026 e supplenze brevi. Sono previsti controlli specifici sui dati forniti e si discute sulla corretta indicazione della data di termine. La questione riguarda le modalità di aggiornamento e le tempistiche di presentazione, che hanno generato attenzione tra i docenti interessati.
GPS 2026 e supplenze brevi, una questione delicata che ha tenuto banco per l'anticipo dell'aggiornamento e la data di termine di presentazione della domanda, posta al 16 marzo. Si può inserire con riserva solo il servizio per il quale, al 16 marzo, sia in essere in contratto con data di scadenza certa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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