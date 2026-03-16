GPS 2026 e supplenze brevi quale data di termine inserire Ci saranno specifici controlli

È stata annunciata la scadenza del 16 marzo per la presentazione delle domande riguardanti GPS 2026 e supplenze brevi. Sono previsti controlli specifici sui dati forniti e si discute sulla corretta indicazione della data di termine. La questione riguarda le modalità di aggiornamento e le tempistiche di presentazione, che hanno generato attenzione tra i docenti interessati.