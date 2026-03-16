GP di Cina di F1 e finale di Indian Wells | numeri da record su Sky Sport

La domenica di sport su Sky Sport ha registrato numeri record con il GP di Cina di Formula 1 e la finale di Indian Wells. Il primo trionfo in F1 di Andrea Kimi Antonelli ha attirato 1,19 milioni di spettatori in diretta e 1,42 milioni in differita su TV8. Questi dati evidenziano un grande interesse del pubblico per gli eventi trasmessi.

La domenica di sport su Sky conquista il pubblico: il primo trionfo in F1 di Andrea Kimi Antonelli richiama 1,19 milioni di spettatori in diretta e 1,42 milioni in differita su TV8. La finale di Indian Wells tra Sinner e Medvedev supera il milione con 2,76 milioni di contatti unici. Una domenica di sport da record per Sky. Il 15 marzo la Casa dello Sport ha messo in fila due grandi eventi — il GP di Cina di Formula 1 e la finale del Masters 1000 di Indian Wells — raccogliendo ascolti di rilievo su entrambi i fronti. Il Gran Premio di Cina, trasmesso in diretta dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, è stato seguito da 1 milione 190 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 1 milione 709 mila contatti unici e il 16,9% di share. 🔗 Leggi su Sportface.it

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