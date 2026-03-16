Gosling sorprende | presenta Styles e il loro scambio

Lo studio 8H di New York ha ospitato un incontro inaspettato tra due figure di spicco della cultura pop. Gosling ha presenziato presentando Styles, e i due hanno avuto uno scambio durante l'evento. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno assistito a un momento di confronto tra le due personalità. La scena si è svolta davanti a un pubblico di spettatori e giornalisti.

Lo studio 8H di New York è tornato a essere il palcoscenico di un incontro inaspettato tra due icone della cultura pop. Ryan Gosling ha fatto la sua comparsa a sorpresa durante l’episodio condotto da Harry Styles, ricambiando un favore ricevuto una settimana prima. L’attore canadese ha presentato il cantante prima dell’esibizione dal vivo del brano Dance No More, estratto dall’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Il momento si inserisce in un contesto di scambio di favori tra le due star, nato quando Styles aveva partecipato al monologo di Gosling sabato scorso. Durante quell’incontro iniziale, il musicista aveva dichiarato di voler osservare e prendere confidenza dato che era passato del tempo senza vedersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gosling sorprende: presenta Styles e il loro scambio Articoli correlati Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry StylesL'attore canadese, tra pochi giorni protagonista nei cinema con L'ultima missione - Project Hail Mary, è tornato nello studio del popolare show. WWE: The Undertaker sorprende AJ Styles, il Phenomenal One nella Hall of FameLa WWE questa notte ha dedicato la puntata di Raw ad AJ Styles, fresco di ritiro dal wrestling dopo la sconfitta al PLE Royal Rumble contro Gunther. Aggiornamenti e notizie su Gosling sorprende Discussioni sull' argomento Harry Styles irrompe nel monologo di Ryan Gosling al Saturday Night Live; Harry Kinds fa un’apparizione a sorpresa prima di ospitare il Saturday Night time Stay. Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry StylesL'attore canadese, tra pochi giorni protagonista nei cinema con L'ultima missione - Project Hail Mary, è tornato nello studio del popolare show. movieplayer.it Harry Styles irrompe nel monologo di Ryan Gosling al Saturday Night LiveSorpresa sul palco del Saturday Night Live: durante il monologo di apertura della puntata condotta da Ryan Gosling, tra il pubblico è comparso all’improvviso Harry Styles, provocando l’ilarità dello s ... msn.com «Potresti ascoltare sembrando meno cool Penso che il tuo essere cool stia diventando un problema». Con questa battuta, Ryan Gosling ha preso in giro Harry Styles durante la loro recente apparizione insieme al Saturday Night Live. Harry Styles, tornato a p facebook