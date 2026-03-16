Il centrocampista tedesco di origini polacche, attualmente sotto la guida di Spalletti, è stato inserito nella lista dei potenziali acquisti della Juventus. La società bianconera ha mostrato interesse nei suoi confronti, dopo aver tentato di portarlo in passato. Questa è la terza occasione in cui il club valuta un possibile trasferimento, mentre il giocatore si trova ora in cima alla lista di preferenze dell'allenatore.

A volte ritornano. E così, quasi 16 anni dopo, ecco che i destini di Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, e della Juventus, alla ricerca di un centrocampista di qualità e di esperienza da inserire in una rosa dall'età media piuttosto bassa, tornano ad incrociarsi. Allora era uno dei calciatori più promettenti del panorama tedesco, adesso un 31enne da quasi 7 milioni di ingaggio all'anno che fa parte degli svincolati di lusso del prossimo mercato estivo. Magari, però, stavolta le cose potrebbero andare diversamente. Le strade di Goretzka e della Juve si incrociano la prima volta nell'ottobre del 2010.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goretzka-Juve, la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti

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