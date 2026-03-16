In meno di 24 ore, il gol di Conceicao è stato annullato, coinvolgendo direttamente la Juventus Next Gen. Marco Baridon ha analizzato l’episodio, evidenziando come le decisioni arbitrali abbiano penalizzato il club bianconero rispetto ad altre circostanze. Il video di approfondimento mostra le differenze di giudizio che si sono verificate durante la partita.

Gol annullato Conceicao: l’attenta disamina di Marco Baridon sottolinea le pesanti disparità di giudizio a sfavore del club bianconero. La Juventus ha dimostrato di essere più forte di ogni avversità, conquistando una preziosa vittoria sul difficile campo dell’Udinese. Il successo è arrivato nonostante il discusso gol annullato a Francisco Conceicao, un episodio che ha generato moltissime polemiche. Nel corso dell’azione, Teun Koopmeiners si trovava in fuorigioco, ma non ha minimamente oscurato la visuale di Maduka Okoye. Il numero 8 non ha fatto nulla per intervenire sul pallone, rendendo la decisione arbitrale apparsa fin da subito ingiusta e penalizzante per la formazione bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol annullato Conceicao sbugiardato in meno di 24 ore: ‘vittima’ la Juventus Next Gen. La ricostruzione di quanto è successo – VIDEO di Marco Baridon

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