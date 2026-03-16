gol allo scadere la rubierese salva il primato

Uno shoot di Vena all’ultimo secondo salva al "Valeriani" la Rubierese confermandone il primato. Brividi per la regina del girone C di Prima categoria che rischia contro la temibile Madonnina, passata grazie al gol-lampo di Rizki e rimontata dal centrocampista fra le mille proteste dei modenesi secondo i quali il pallone non aveva varcato interamente la linea bianca. Resta a -1 la FalkGalileo bloccata sul nulla di fatto dal Daino Santa Croce nonostante l’espulsione al 56’ dello stopper Tanchis per doppio giallo imitato poco dopo dal suo mister Siligardi. Per i falketti clamorosa chance non sfruttata da Redo a pochi passi dalla porta e un palo nella ripresa centrato da Attolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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