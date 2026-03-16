Gli Aquilotti brillano al Torneo di Viareggio

Gli Aquilotti dello Spezia hanno giocato una partita al Torneo di Viareggio contro la Pistoiese, terminata con un risultato di 1-1. In campo, per lo Spezia, Doretti, Bruni, Battistoni, Mazzanti, Ghetti, Longhi, Albani, D’Ambrosio, Carbone, Ceccolini e Chira. Durante l'incontro, sono state apportate alcune sostituzioni, tra cui quelle di Corallo, D’Auria, Berti e Maggiore.

SPEZIA 1 PISTOIESE 1 SPEZIA: Doretti, Bruni (46’ Corallo), Battistoni, Mazzanti, Ghetti, Longhi, Albani, D’Ambrosio (60’ D’Auria), Carbone (82’ Berti), Ceccolini (29’ Maggiore), Chira. A disposizione: De Vita, Tinfena, Deiana. Allenatore: Alessi PISTOIESE: Bini, Casissa, Colzi (65’ Paganelli), Firenzuoli, Frediani, Lorenzi, Palandri, Selvi, Spinicci, Vannacci J. (60’ Mazzotta), Vas. A disposizione: Bruni, Di Sessa, Fiorentini, Gallucci, Gonfiantini, Palumbo, Vannacci G. Allenatore: Agostiniani Arbitro: Ponzetto di Genova Marcatori: 28’ Ceccolini, 35’ Vannacci J. LERICI – Lo Spezia pareggia uno a uno contro la Pistoiese nella terza e ultima gara del girone 5 della 76° Viareggio Cup e si classifica al primo posto con cinque punti all’attivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli Aquilotti brillano al Torneo di Viareggio Articoli correlati Lo Spezia Under 18 al Torneo di ViareggioCi sarà anche lo Spezia alla prossima edizione della Viareggio Cup che è stata Presentata dal Centro Giovani Calciatori a Viareggio. Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del... La guerra scombina i gironi della Viareggio Cup