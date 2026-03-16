Giustizia e referendum | strumenti per una scelta libera e responsabile

Martedì 17 marzo alle 17,30 presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò si svolgerà un incontro-dibattito intitolato

Si terrà martedì 17 marzo alle ore 17,30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò (Reggio Calabria), l’incontro–dibattito dal titolo "Giustizia e referendum: capire per scegliere. Strumenti per una scelta libera e responsabile”. L’incontro intende fornire ai cittadini elementi di conoscenza utili per orientarsi in modo libero e informato, attraverso il dialogo tra posizioni diverse e il contributo di autorevoli relatori. Ad aprire i lavori saranno i saluti di don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. Interverranno: dott. Giuseppe Lombardo, pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria, in rappresentanza del Comitato per il No; avv. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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