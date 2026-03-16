Dopo il successo a Indian Wells, Jannik ha rivolto un messaggio a Kimi sulla telecamera in occasione della sua prima vittoria in Formula 1. Intanto, in pista, i valori di base tra Sinner e Antonelli restano gli stessi, evidenziando un rapporto di amicizia sincera e consolidata nel tempo. La loro relazione si manifesta anche attraverso gesti e parole semplici, che rafforzano la loro intesa fuori e dentro i campi.

La dedica sulla telecamera, unica e rarissima deroga al classico “Thank you” o al semplice autografo è un gesto molto più denso di significato per Jannik Sinner, di quanto si possa immaginare. Quel “Grande Kimi” porta dentro la condivisione di un sogno raggiunto. L’amicizia tra Kimi Antonelli e Jannik Sinner è nata da poco. Kimi seguiva Jannik e le sue imprese da appassionato di tennis, Jannik seguiva la crescita del 19enne bolognese con la partecipazione di chi aveva lo stesso sogno. Si sono incontrati per la prima volta a novembre, alle Atp Finals. Antonelli era tra gli spettatori e dopo la partita, l’abbraccio con l’altoatesino: “Finalmente ci conosciamo”, gli aveva detto il ragazzo dai capelli rossi, di cinque anni più grande ma con la stessa passione per i motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giri in pista e stessi valori: dietro la bromance tra Sinner e Antonelli

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