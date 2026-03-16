Gira in un' auto che ha un problema | la polizia scopre quale

La polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un’auto rubata con targa contraffatta ad Arzano e ha fermato un uomo con precedenti penali. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo Stradale Ambientale (Nisa), che ha intercettato il veicolo durante un controllo. L’auto presentava irregolarità nella targhetta e il conducente, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

La polizia metropolitana di Napoli, Nucleo Investigativo Stradale Ambientale (Nisa) ha sequestrato un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano e fermato un pluripregiudicato. Nel corso di un servizio di pattugliamento, i funzionari e gli agenti della polizia metropolitana hanno sottoposto a controllo un veicolo che presentava evidenti anomalie nella targa, rivelatasi successivamente contraffatta. L'approfondimento delle verifiche ha permesso di accertare che l'auto era stata in precedenza denunciata come rubata. Il conducente, arrestato, è risultato essere un pluripregiudicato con specifici precedenti penali per traffico illecito di sigarette. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Trevisani promuove la Juve di Spalletti: «E’ molto bella da vedere, ma ha un problema. Ecco quale»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Milano, bucano la gomma dell'auto: la polizia li scopre con la drogaLa polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani di 21 e 26 anni, entrambi con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... Kung fu action film:Old granny turns out to be a top killer,unstoppable even for Eighth Route Army. Una raccolta di contenuti su Gira in un'auto che ha un problema la... Temi più discussi: Nessuno sa più cosa sia un’auto sportiva; Wim Wenders sceglie di nuovo Palermo, si gira il film Anime trasparenti: i set e i divieti alle auto; Gira in auto con una mazza da baseball, denunciato 33enne; Lo spettacolo delle Bugatti Bolide in pista a Miami. Gira in auto con mezzo chilo di droga mista: 28enne ARRESTATOOltre alla droga sono stati sequestrati anche 3mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione ed attrezzi per la suddivisione e il confezionamento delle dosi ... casertace.net Rimini, gira con droga e falce in auto: arrestato pusher 22enneLa Polizia locale decide di perquisire anche l'abitazione del giovane. Nella sua camera da letto vengono trovati 210 grammi di droga di cui 160 grammi di ... chiamamicitta.it Pallavolo SL - Bottolo: "Quando una squadra gira bene vuol dire che c'è fiducia in ogni singolo membro" x.com Ho un pensiero che da tempo mi gira in testa, ed è il seguente: che senso ha chiedere il giudizio su un libro a qualcuno che nemmeno si conosce, di cui non si conoscono i gusti e che non sappiamo nemmeno come la pensi a proposito di qualsiasi argomento - facebook.com facebook