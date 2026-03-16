Giovanna Scarcia, ex assessora nella Giunta Latini, è la referente di Civitas Umbria per Terni. Civitas è un’associazione politico-culturale di centrodestra che conta diversi amministratori locali tra i suoi membri. L’associazione è presieduta dalla sindaca di Orvieto.

TERNI Giovanna Scarcia, ex assessora nella Giunta Latini, è la referente per Terni di Civitas Umbria, associazione politico-culturale di centrodestra con diversi amministratori locali, presieduta dalla sindaca di Orvieto, Roberta Tardani. Avvocata del Foro di Terni dal 2007, Giovanna Scarcia dal 2020 al 2023 ha ricoperto il ruolo di assessora al Comune di Terni con deleghe a personale, alla polizia locale, viabilità, digitalizzazione e innovazione. "Abruzzese di nascita ma umbra d’adozione, ha scelto Terni nel 2007 come propria città – sottolinea Civitas – Sposata e madre di Andrea, 11 anni, concilia l’impegno familiare e professionale con la passione per la musica, la lettura, il running e l’arte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovanna . Scarcia referente Civitas

Articoli correlati

Nomine&Poltrone, Giovanna Scarcia è la nuova referente per Terni di Civitas UmbriaAvvocato ed ex assessore della giunta comunale guidata da Leonardo Latini: "Unire le energie migliori per la città".

De Luca e M5S replicano a CivitasORVIETO "Non esiste alcuna necessità di indebitare i cittadini con la costruzione di un inutile e costoso inceneritore dei rifiuti".

Altri aggiornamenti su Giovanna Scarcia referente Civitas

Discussioni sull' argomento Nomine&Poltrone, Giovanna Scarcia è la nuova referente per Terni di Civitas Umbria; Civitas Umbria a Terni sceglie l’ex assessore leghista Giovanna Scarcia; A Terni, Civitas si affida a Giovanna Scarcia; Civitas Umbria punta su Terni: l’ex assessora Scarcia nuova referente territoriale.

Terni, Giovanna Scarcia referente territoriale di Civitas UmbriaSi amplia la squadra di Civitas Umbria: il consiglio direttivo ha nominato Giovanna Scarcia referente territoriale dell’associazione per la città di Terni. Lei, abruzzese di nascita ma umbra d’adozion ... umbria24.it

Agrotoday. One Direction · Night Changes (Live Acoustic Session). La partita della domenica - a cura di Giovanna Criscuolo Victoria Marra U.S. Faiano 1965 Finisce 2-1 per i padroni di casa, che conquistano 3 punti pesanti per la salvezza diretta nel girone D - facebook.com facebook

Giovanna Cardile: "Avevo 5 anni quando papà sparò a mia madre con un fucile davanti ai miei occhi" x.com