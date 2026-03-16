Giovani il 20 e 21 marzo la XXVI edizione del Convegno nazionale di Cdo Opere Educative

Il 20 e 21 marzo si svolge a Pacengo di Lazise la XXVI edizione del Convegno nazionale di Cdo Opere Educative. L’evento si tiene al TH Hotel “Parchi del Garda” e prevede la partecipazione di circa 600 persone provenienti da diverse regioni italiane. Durante le due giornate, vengono affrontati temi relativi all’educazione e alle iniziative rivolte ai giovani.

Il tema di quest’anno “Educare insieme. Costruire nuove mappe” intende raccogliere le esortazioni che il Santo Padre, Leone XIV, ha voluto lanciare al mondo educativo, nella Lettera Apostolica “Disegnare nuove mappe di Speranza” dove ha richiamato le grandi sfide educative che il mondo giovanile, con le sue urgenti problematiche, pone quotidianamente a quanti vivono responsabilità educative dentro e fuori la scuola. Il convegno prendendo sul serio le sfide lanciate dal Santo Padre, nella scelta dei contenuti proposti, ha cercato di individuare possibili strade per costruire insieme ‘nuove mappe’. Nella prima assemblea plenaria, S.E.R. mons. Alberto Torriani, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, riprenderà, a partire dall’esperienza personale di anni vissuti nel mondo della scuola, alcuni contenuti della Lettera apostolica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giovani, il 20 e 21 marzo la XXVI edizione del Convegno nazionale di Cdo Opere Educative Articoli correlati Al via la XXVI edizione di “PulciNellaMente”: Sant’Arpino capitale del teatro scuolaÈ ufficialmente partita l’organizzazione della ventiseiesima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola “PulciNellaMente”, che si terrà a... Dal 30 marzo al 2 aprile 20 giovani ricercatori da tutto il mondo parteciperanno a Cortona e a Fiesole alla seconda edizione della scuola di dottoratoArezzo, 9 marzo 2026 – Dal 30 marzo al 2 aprile 20 giovani ricercatori da tutto il mondo parteciperanno a Cortona ( Arezzo) e a Fiesole (Firenze)...