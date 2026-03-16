Una giovane persona è deceduta a Monte Giove, suscitando dolore tra i fedeli ortodossi di Fano. I membri della comunità si sono ritrovati ieri mattina nella chiesa di Sant’Antonio Abate in piazza Costanzi, dove hanno partecipato alla consueta preghiera domenicale, esprimendo rimpianti e domande sul motivo per cui la persona non sia stata accolta con più attenzione. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commossa partecipazione.

La sua assenza si è sentita forte ieri mattina nella chiesa di Sant’Antonio Abate in piazza Costanzi, dove la comunità cristiana ortodossa di Fano si è riunita per la consueta preghiera domenicale. Durante la liturgia è stato ricordato Vasyl Khomiak, il giovane morto nei giorni scorsi all’eremo di Monte Giove. Accanto all’altare, sulla sinistra, era stato preparato un tavolino con le offerte secondo la tradizione ortodossa: pane, vino, olio e alcune candele accese. Al termine della funzione padre Victor Ciloci ha spezzato il pane e offerto il vino ai fedeli, un gesto di condivisione e memoria. "Quando veniva qui chiedeva sempre come poteva rendersi utile", ha ricordato il sacerdote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane morto a Monte Giove. I rimpianti dei fedeli ortodossi: "Perché non l’hanno accolto?"

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