Su un treno serale tra Foggia e Bari, un giovane è stato aggredito da un gruppo di quindici ragazzi. I fatti sono stati ripresi e condivisi sui social, attirando l’attenzione. Quasi tutti i responsabili dell’aggressione sono stati identificati dalle autorità. La vicenda ha suscitato grande attenzione locale, con il padre del ragazzo che ha raccontato l’accaduto.

«Mio figlio è stato aggredito brutalmente da un branco di quindici ragazzi». È accaduto nel nord barese su un treno serale della linea Foggia-Bari, tra le fermate di Trani e Bisceglie. La denuncia e il racconto sono stati condivisi pubblicamente sui social dal papà della giovane vittima, Vincenzo Rizzi, esponente foggiano di Europa Verde. I fatti risalgono allo scorso 28 febbraio, con il 19enne che era partito dalla città foggiana verso Bari sul convoglio delle 22 con l'intento di trascorrere il fine settimana con la sua fidanzata. «Alla fermata di Trani sono saliti una quindicina di ragazzi. Da subito rumore, fumo, provocazioni, quel modo di occupare lo spazio come se fosse tutto loro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giovane accerchiato e pestato da 15 ragazzini sul treno: identificati quasi tutti i colpevoli. I video sui social

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