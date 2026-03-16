Giostra di riunioni dell’Ue e del G7 Fi insiste | accise giù compensa l’Iva

Oggi e domani si attende una decisione nei consessi di Bruxelles, dove si discute di interventi per calmierare i prezzi di carburanti ed energia. Intanto, il gasolio supera i due euro al litro e il ministro degli Stati Uniti prevede un calo dei prezzi entro l’estate. La Commissione Europea e i ministri dell’Energia e dell’Ambiente sono chiamati a decidere come rispondere all’emergenza dei costi crescenti.

Il gasolio schizza sopra i 2 euro al litro. Il ministro Usa: «Calo dei prezzi entro l’estate». Oggi e domani potrebbero arrivare delle risposte dal Consiglio Energia e dal Consiglio Ambiente a Bruxelles per tamponare l’emergenza prezzi di carburanti ed energia. Sul tavolo, quindi, un Piano d’azione per un’energia accessibile e misure per affrontare la traslazione dei costi Ets. Parteciperà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che prenderà parte anche alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare. Prevista anche una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia del G7 presieduta dalla Francia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giostra di riunioni dell’Ue e del G7. Fi insiste: accise giù, compensa l’Iva Articoli correlati Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Accise, al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Una selezione di notizie su Giostra di riunioni dell'Ue e del G7 Fi... Temi più discussi: Nei labirinti della legge. Bonus, sconti e deroghe; Poppi: Sofia Fiorini trionfa ai campionati italiani di mezza maratona di marcia; Chiara Valdambrini nel CdA dei Parchi Archeologici della Maremma .Le congratulazioni della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala; Giostra Cavalleresca, doppia vetrina nazionale dopo la Bit di Milano: grande interesse allaBorsa Internazionale del Turismo di Napoli. Giostra, stamani la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza PubblicaConfermata la decisione già assunta in occasione della Giostra del giugno scorso, di prevedere la presenza dei Rettori all'interno del corteo, in maniera tale da consentire agli stessi di sfilare ... lanazione.it A St. Moritz la giostra di di Carsten Höller che rallenta il tempoRosa, luminosa e specchiante. Lenta, molto lenta. Nel cuore delle Alpi svizzere, dove l’inverno è anche sinonimo di sport e mondanità, una giostra invita a fermarsi, lontana dall’adrenalina delle ... living.corriere.it la Giostra della Quintana di Foligno celebra un prestigioso riconoscimento istituzionale la Camera dei deputati ha concesso il Patrocinio per l’ottantennale della Giostra della Quintana un importante attestato di valore culturale e storico che conferma - facebook.com facebook