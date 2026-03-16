Giornate FAI di Primavera oltre 50 siti aperti in Campania | tappe anche in Irpinia

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolge la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, un evento che apre oltre 50 siti in tutta la Campania. L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, coinvolge diverse località e include anche tappe in Irpinia. Durante le giornate, numerosi luoghi storici e paesaggistici saranno accessibili al pubblico, offrendo l’opportunità di visitarli gratuitamente.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. L’iniziativa, che dal 1993 permette agli italiani di riscoprire luoghi spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili, coinvolgerà quest’anno 780 siti in oltre 400 città, grazie all’impegno di migliaia di volontari e degli Apprendisti Ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei beni culturali del territorio. In Campania saranno oltre cinquanta i siti aperti, tra dimore storiche, chiese, complessi archeologici, istituzioni culturali e realtà produttive d’eccellenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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