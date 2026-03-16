Giornate FAI di Primavera 2026

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolge la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera. Durante l’evento, il FAI apre al pubblico numerosi siti culturali e storici di tutta Italia, offrendo l’opportunità di visitarli gratuitamente o a costi ridotti. L’iniziativa coinvolge volontari e cittadini, che possono partecipare a visite guidate e attività organizzate in diverse località del paese.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani - nel primo fine settimana di primavera - di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Un patrimonio fatto di tesori d’arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono, a cui il FAI dedica ogni anno questa "festa collettiva" pensata per promuoverne la conoscenza, la cura e la tutela, in linea con la missione educativa che la Fondazione porta avanti da oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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