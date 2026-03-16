Giornalista e professoressa arrestati per pedopornografia | nel telefono dell’uomo foto di altri minori e contatti con stranieri

Questa settimana si svolgeranno gli interrogatori di garanzia di un giornalista di 48 anni e di una professoressa, entrambi arrestati per pedopornografia. Nel telefono dell’uomo sono state trovate foto di minori e contatti con stranieri. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici e stanno analizzando i contenuti. Non sono stati rivelati altri dettagli sui procedimenti in corso.

Sono attesi per questa settimana gli interrogatori di garanzia del giornalista 48enne e della professoressa 52enne di Treviso arrestati nei giorni scorsi con le accuse di concorso in violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico in relazione alle foto della figlia e dei nipoti piccoli che la donna aveva mandato all’uomo. Intanto, secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, un altro elemento si aggiunge ai già sconcertanti primi riscontri investigativi: da un’analisi preliminare sul telefono dell’uomo sarebbero emersi anche contatti con soggetti stranieri con scambio di foto attraverso diversi canali di pedopornografia su Telegram. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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