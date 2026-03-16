Durante il suo concerto nella Capitale, Giorgia ha interpretato dal vivo il brano

Giorgia, nel suo concerto nella Capitale, questa sera ha omaggiato Prince con il brano "Purple Rain". In questa esibizione emerge tutta l’anima black di quando agli inizi anni ’90 bazzicava i club di Roa. Amori soul evidenti anche negli arrangiamenti dal vivo che attingono al r’n’b americano, dove arriva l’eco delle produzioni di Kendrick Lamar e Drake. Con la sua voce patinata alla Whitney Houston la cantate gioca un campionato a parte. Come ha scritto una fan: "Giorgia sei un'emozione della nostra anima". Roma, Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. Il video al concerto . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. Il video al concerto | GUARDA

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