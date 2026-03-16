Il Giardino di Giada è un ristorante cinese situato nel centro di Milano, noto per aver mantenuto la sua identità nel corso degli anni. Da tempo, il locale attrae clienti che cercano piatti tradizionali e un’atmosfera che richiama le radici della cucina cinese. La sua posizione e la costanza nel tempo ne fanno un punto di riferimento per chi vuole gustare autentici sapori orientali.

Nel panorama ristorativo milanese, il Giardino di Giada rappresenta una presenza storica che ha saputo mantenere intatta la sua autenticità attraverso i decenni. Fondato nel 1979 dalla famiglia Zhu, originaria di Shanghai, questo ristorante si è affermato come uno dei pionieri della cucina cinese di qualità in Italia, in un’epoca in cui la ristorazione orientale era ancora agli albori nel nostro paese. Situato in via Palazzo Reale, a pochi passi dal Duomo, il locale ha conquistato nel tempo una clientela affezionata e variegata, dai milanesi doc ai turisti in cerca di esperienze gastronomiche autentiche. Tradizione e innovazione nel piatto. Ciò che distingue il Giardino di Giada è il suo approccio rigoroso alla tradizione culinaria cinese, con particolare attenzione alle regioni dello Sichuan, Jiangsu e Shanghai. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Giardino di Giada: la tradizione cinese nel cuore di Milano

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