Giannis Antetokounmpo ha abbandonato la partita nel terzo quarto dopo aver accusato un infortunio. I Milwaukee Bucks, con il suo uscita, hanno comunque mantenuto il vantaggio e hanno vinto contro gli Indiana Pacers. La partita si è conclusa con i Bucks in testa, nonostante l'assenza del giocatore chiave. La notizia arriva da fonti sportive affidabili e aggiornate.

2026-03-16 14:30:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il due volte MVP ha lasciato il gioco nel terzo quarto. Giannis Antetokounmpo ha indicato che non c’è motivo di preoccuparsi per il suo ultimo infortunio dopo essere caduto goffamente durante la vittoria dei Milwaukee Bucks sugli Indiana Pacers domenica. I Bucks hanno prevalso 134-123, ma Antetokounmpo ha lasciato la gara nel terzo quarto dopo essersi apparentemente infortunato dopo una schiacciata. Inizialmente è rimasto in gioco, schiacciando di nuovo sul possesso successivo dei Bucks, sul quale ha subito fallo. Il greco tenta un paio di tiri liberi e poi abbandona il gioco per dirigersi negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Giannis lascia che i Bucks vincano sui Pacers dopo lo spavento per un infortunio

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