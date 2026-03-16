Gian Luca Pelloni Bulzoni è il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà come si conobbero

Gian Luca Pelloni Bulzoni è stato riconosciuto come il figlio adottivo di Raffaella Carrà, diventando anche il suo unico erede legittimo. La notizia è stata confermata attraverso fonti vicine alla famiglia e riguarda il loro rapporto, che si sarebbe sviluppato nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli sulla modalità di conoscenza tra i due o sui tempi in cui si sarebbe instaurato il legame.

Gian Luca Pelloni Bulzoni è il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà. La notizia, data in esclusiva dal Corriere della Sera, è stata confermata dalla Fondazione Raffaella Carrà. L’uomo, un ferrarese classe 1964 che è stato segretario personale e manager della Carrà, è anche il solo erede legittimo del patrimonio della straordinaria artista, morta il 5 luglio 2021. Il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni L'unico erede legittimo della Carrà La vicenda in Tribunale su "Ballo ballo" Il commento della Fondazione Raffaella Carrà Il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà La notizia è emersa dal testo di un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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