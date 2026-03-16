Già arrestato a fine anno il pusher dell' appartamento di Castellamonte ci ricasca

Un uomo di 51 anni di Castellamonte, già arrestato a fine anno, è stato nuovamente coinvolto in attività di spaccio mentre era agli arresti domiciliari. Nonostante le restrizioni imposte dalla misura cautelare, si sospetta che continuasse a gestire l’attività dalla propria casa. Le forze dell’ordine hanno intercettato segnali che hanno portato al suo nuovo coinvolgimento nel traffico di droga.

Nonostante fosse sottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari dal dicembre scorso, un 51enne di Castellamonte continuava a gestire dalla propria abitazione l’attività di spaccio di droga. All’inizio di marzo 2026, però, i carabinieri della stazione cittadina sono intervenuti con una perquisizione nell'appartamento. Nelle varie stanze i militari hanno scoperto 85 grammi di marijuana, un panetto di quasi un etto di hashish, due sacchetti in plastica con otto grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello con la lama ancora intrisa di droga. Erano trascorsi tre mesi dall’ultimo arresto, risalente al 31 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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