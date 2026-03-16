GF Vip Blasi su Lucarelli e Buonamici | ‘Mi appoggerò molto a loro’

Ilary Blasi ha annunciato che si affiderà molto alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nella prossima stagione del Grande Fratello Vip, che tornerà su Canale 5. La conduttrice ha condiviso le sue aspettative sul lavoro con le due opinioniste, che saranno parte integrante del programma. Il ritorno del reality televisivo è previsto a breve.

Il conto alla rovescia è iniziato per il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha raccontato le sue aspettative sulla nuova stagione del reality e sul lavoro con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ma entriamo di più nei dettaglia e scopariamo cosa ha affermato di preciso la conduttrice su questa nuova edizione del GF VIP. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a riaprire la porta rossa. Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 dal 17 marzo 2026, con Ilary Blasi nuovamente alla guida del programma e un cast di sedici concorrenti pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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