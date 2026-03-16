A Gela, un ragazzo di 19 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo un episodio di tentato omicidio avvenuto nella notte del 14 gennaio 2026. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte dagli agenti, che hanno ricostruito i fatti e smontato una versione dei fatti falsa fornita dal giovane.

Un diciannovenne di Gela è stato arrestato dai Carabinieri in seguito a un tentativo di omicidio avvenuto nella notte del 14 gennaio 2026. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a custodia cautelare dal Tribunale locale su richiesta della Procura. L’incidente si è verificato nei pressi dell’abitazione della vittima, che era stata inizialmente ricoverata all’Ospedale Vittorio Emanuele con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro. La dinamica reale è emersa solo dopo approfondite indagini che hanno smontato la versione iniziale di incidente domestico. Dalla menzogna alla verità giudiziaria. La ricostruzione dei fatti ha rivelato che il giovane non si era ferito per una caduta accidentale dal ciclomotore come inizialmente riferito ai militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gela: 19enne arrestato per omicidio, smontata la bugia

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