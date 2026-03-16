Gattinoni all' Iftar con la comunità musulmana scoppia la polemica

Il sindaco di Lecco ha partecipato all'Iftar organizzato dalla comunità musulmana locale, suscitando reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche della città. La presenza del primo cittadino all’evento ha acceso un dibattito pubblico, con alcune forze politiche che hanno criticato l’iniziativa, mentre altre hanno espresso sostegno. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra amministrazione e comunità religiose.

Venerdì sera il sindaco ha partecipato alla cena di rottura del digiuno del Ramadan al centro culturale "La Città". La Lega attacca, il Pd risponde tirando fuori una foto del 2020. E dal centrodestra arriva anche una critica sulla separazione tra uomini e donne a tavola La partecipazione del sindaco Mauro Gattinoni all'Iftar organizzato dalla comunità musulmana lecchese ha innescato un acceso botta e risposta tra le forze politiche della città. Da un lato la Lega, che ha parlato di rischi per le "radici e l'identità" di Lecco, dall'altro i Giovani Democratici, che hanno risposto con una fotografia del 2020 ritraente l'allora candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa in compagnia della comunità marocchina locale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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