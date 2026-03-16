Gasperini-Fabregas è scontro totale | Antisportivo Cosa è successo nel tunnel di Como-Roma

Durante il match tra Como e Roma, nel tunnel dello stadio sono scoppiate tensioni tra i giocatori. Gasperini e Fabregas sono stati coinvolti in un acceso confronto, con quest’ultimo che ha definito il comportamento del collega “antisportivo”. La partita, che aveva avuto un avvio spettacolare, si è conclusa con proteste e polemiche che hanno segnato il finale dell’incontro.

Al Sinigaglia i giallorossi hanno perso lo scontro diretto per il quarto posto. Tante le proteste dei romanisti per il rosso al brasiliano, mentre il tecnico spagnolo dà dell'antisportivo a Gasp La sfida fra Como e Roma ha lasciato strascichi importanti. La partita che per circa un’ora di gioco è stata lo spot per la Serie A nel mondo, è terminata fra proteste e veleni. Scontri verbali che hanno coinvolto Gasperini e Cesc Fabregas al termine dello scontro diretto per la Champions League vinto dai lariani e nel quale ha pesato e non poco l’espulsione di Wesley che ha aperto un “nuovo caso Bastoni” facendo finire l’arbitro Massa nel vortice delle polemiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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