Gasolio raddoppia | il pieno da 700 a 1.500 euro

Il prezzo del gasolio per i pescherecci romagnoli è aumentato drasticamente negli ultimi giorni, facendo salire la spesa media per un pieno da circa 700 a 1.500 euro. La variazione ha provocato un incremento immediato sui costi operativi delle imbarcazioni, senza che siano state ancora annunciate misure di intervento o regolamentazioni specifiche.

Il costo del gasolio per i pescherecci romagnoli è raddoppiato in pochi giorni, spingendo la spesa media per un pieno da 700 a 1.500 euro. Le quattordici cooperative di Legacoop Romagna hanno convocato un’assemblea urgente al Cervia Social Food per chiedere al Governo interventi immediati sul fronte dei carburanti e delle risorse europee. L’inflazione dei costi energetici, innescata dalle tensioni internazionali legate al conflitto in Iran, sta colpendo duramente la filiera ittica locale. I dati emersi dal confronto mostrano come il settore, che gestisce un patrimonio netto di 7 milioni di euro e una produzione annua di 25,8 milioni, si trovi sotto pressione economica immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio raddoppia: il pieno da 700 a 1.500 euro Articoli correlati Terni, rincari guerra: immediato aumento di benzina e gasolio oltre i due euro. Dove conviene fare il pienoRispetto alla scorsa settimana il costo della benzina è aumentato di circa dieci centesimi, ma potrebbe continuare a salire Un incremento immediato... La giungla dei carburanti. Altalena gasolio: un pieno può costare 10 euro in piùArezzo, 12 marzo 2026 – Gli effetti della crisi internazionale si abbattono sui distributori aretini. Approfondimenti e contenuti su Gasolio raddoppia Discussioni sull' argomento Marche, il diesel non si ferma superata quota due euro al litro Rincari anche per la benzina; Rincaro carburanti, quanto costa in più un pieno di gasolio... Gasolio ai massimi da 4 anni: fare il pieno costa sempre di piùIl costo del carburante continua a salire e per gli automobilisti italiani la stangata alla pompa diventa sempre più pesante. ilgiornalelocale.it 102 euro per un pieno di gasolioANCONA - Un ritocco al giorno e i prezzi dei carburanti continuano a salire senza sosta. Il gasolio nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo, è arrivato in media nelle Marche a ... corriereadriatico.it Voi nu pikka de gasolio - facebook.com facebook