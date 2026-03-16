Gas Sales Bluenergy i biancorossi domani sera a Modena per Gara 3

Domani sera alle ore 20.30 si gioca Gara 3 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, edizione 44, tra Gas Sales Bluenergy e Modena. La partita si terrà a Modena e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, VBTV e Sportpiacenza. La sfida rappresenta la terza degli incontri di questa fase della competizione.

Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle ore 20.30 (diretta su Rai Sport, VBTV e Sportpiacenza.it) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo al Palasport G. Panini di Modena per il terzo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena: nella serie al meglio delle cinque partite le due squadre sono sul 1-1. Il fattore campo assoluto padrone, tie break una costante, entrambe le squadre hanno vinto la gara giocata davanti al pubblico amico.Gara che assegnerà ad una delle due squadre il primo match ball della serie, Gara 4 si giocherà al PalabancaSport domenica 22 marzo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiLa prova di Modena non basta per avere la meglio su Piacenza, decisamente più solida e promossa con merito alla Final four di Coppa Italia. Gas Sales Bluenergy a Padova, i biancorossi incerottati chiudono la Regular SeasonGas Sales Bluenergy chiude la Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca domani al Kioene Arena di Padova (mercoledì 25 febbraio alle... Tutto quello che riguarda Gas Sales Bluenergy Temi più discussi: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | Carattere gialloblu; E' la Gas Sales Bluenergy più prolifica di sempre; Gas Sales Bluenergy, al via l’asta benefica dei palloni utilizzati nei Play Off Scudetto; Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT. Gas Sales Bluenergy all'ultimo respiro: sfata il tabù del tie break e pareggia i conti con ModenaI biancorossi partono malissimo, poi recuperano e vincono 3-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco in un PalabancaSport infuocato ... sportpiacenza.it Gas Sales Bluenergy, serve il colpo: Gara2 contro Modena a caccia del pareggioL’impressione è che domenica scorsa in Gara1 la Gas Sales Bluenergy non abbia sfruttato l’occasione di portarsi avanti nella serie espugnando il PalaPanini. Ma quando si tratta di playoff spesso si tr ... sportpiacenza.it L’ULTIMO PUNTO DI GARA 2 DIVENTA UN PEZZO UNICO DA COLLEZIONE! La palla ufficiale Mikasa dell’ultimo punto dei Quarti di Finale dei PlayOff Scudetto SuperLega, disputata ieri sera al PalabancaSport tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - facebook.com facebook Pallavolo Cev M - L'Ach Lubiana di Urnaut e Stern l'avversaria in semifinale della Gas Sales Bluenergy Piacenza x.com