Garbagnate in ospedale riaperto l’ambulatorio di Ossigeno-Ozono Terapia

A Garbagnate l’ambulatorio di Ossigeno-Ozono Terapia è stato riaperto. L’11 marzo l’ospedale ha ripristinato i servizi di questo ambulatorio, che era stato chiuso in passato. La struttura ora offre nuovamente trattamenti di ossigeno-ozono terapia per i pazienti che ne hanno bisogno. La ripresa delle attività si è svolta con l’obiettivo di garantire un servizio continuativo.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, in ospedale riaperto l’ambulatorio di Ossigeno-Ozono Terapia Articoli correlati La longevità è donna. I benefici dell’Ossigeno-Ozono TerapiaNel panorama della medicina contemporanea, poche pratiche hanno saputo evolversi con la costanza dell’ossigeno-ozono terapia, trasformandosi da... La Spezia, invalido in terapia d'ossigeno vive in un appartamento infestato di muffaIn quelle condizioni non potrebbe vivere nessuno, figuriamoci un invalido al 100 per cento in terapia costante con l'ossigeno.