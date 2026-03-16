Gaming innovazione e flipper | in Fiera torna l' appuntamento con Enada Primavera

Martedì 17 marzo si apre la 38ª edizione di Enada Primavera, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dedicata al settore del gaming e dell’amusement. La fiera si svolge alla Fiera di Rimini e vede la partecipazione di aziende e operatori del settore, con focus su innovazione, giochi elettronici e flipper. L’evento si protrarrà fino a una data da definire.

Gli operatori professionali troveranno in fiera più di 100 brand e un programma convegnistico dedicato alle novità e agli argomenti chiave del settore Apriranno martedì (17 marzo) le porte della 38esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da Sapar (Associazione nazionale gestori gioco di Stato), che si terrà alla Fiera di Rimini fino a venerdì 19. L’evento di apertura è in programma alle ore 12 sul palco della Vision Arena (Padiglione C3 della fiera): interverranno Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group; Sergio D’Angelo,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Gaming e giochi di ruolo: in Malatestiana l'appuntamento con la Gilda del Leone Rosso Leggi anche: Giugliano, eccellenza e innovazione nell’HoReCa: torna a Varcaturo la “Fiera del Gusto” di Pascarella Food Service Tutto quello che riguarda Enada Primavera Gaming e amusement. In Fiera a Rimini tre giorni con Enada PrimaveraTra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, dal 17 al 19 marzo torna a darsi appuntamento l’industria del gaming e dell’amusement in occasione di Enada Primavera 2026, manifestazione organizz ... newsrimini.it Enada 2026, Codere Italia anticipa il futuro del giocoAll'Enada di Rimini Codere Italia in vetrina con le sue offerte multichannel, all'insegna di innovazione, legalità e responsabilità. gioconews.it