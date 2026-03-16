Galaxy S26 Ultra pronto per One UI 9 con Android 17 i dettagli dei test

Samsung ha iniziato i test interni di One UI 9 basata su Android 17 sul Galaxy S26 Ultra, il suo nuovo modello di punta. La fase di verifica coinvolge diverse funzionalità e ottimizzazioni prima del rilascio ufficiale. L'azienda sta valutando le prestazioni e la stabilità del software prima di avviare la distribuzione. I test sono ancora in corso e non ci sono date di aggiornamento confermate.

Samsung ha avviato i test interni di One UI 9 basata su Android 17 per il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S26 Ultra. La build iniziale, identificata con la sigla BZC5, è comparsa sui server dell’azienda, confermando che il centro R&D di Suwon sta già lavorando sulla prossima generazione di software. Nonostante la distribuzione della One UI 8.5 sia ancora in fase iniziale, la scelta del modello Ultra per i test segnala l’attenzione di Samsung a migliorare le prestazioni fotografiche e l’efficienza dei componenti più esigenti. Analisi preliminari del firmware evidenziano uno stato embrionale del codice, con estetica invariata ma adattamenti significativi del kernel ai nuovi standard Google. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Galaxy S26 Ultra pronto per One UI 9 con Android 17, i dettagli dei test Articoli correlati Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi. Galaxy S26 Ultra: test ricarica con caricatore da 45W e 100WCon l’arrivo di Galaxy S26 Ultra, Samsung ha aumentato la potenza della ricarica rapida fino a 60W. One Ui 9 UPDATE Eligible Devices List and RELEASE DATE Tutti gli aggiornamenti su Galaxy S26 Ultra pronto per One UI 9... Temi più discussi: Samsung Galaxy S26, data di uscita, prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone Android; La serie Samsung Galaxy S26 debutta oggi: terminati i preordini, ma non le offerte; Recensione Samsung Galaxy S26 Plus; Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: il solito Ultra? Sì, ma fatto meglio. Samsung Galaxy S26 Ultra imperdibile con il prezzo proposto da AmazonChi non vorrebbe avere tra le mani uno smartphone in grado di offrire prestazioni avanzate? Un device perfetto in ogni circostanza: dalle sessioni di gioco all' ... tecnoandroid.it Poker di sconti per Samsung Galaxy S26 Ultra: come arrivare a oltre 500 euro di ribassoSfruttando ben quattro sconti potete ottenere sconti fino a oltre 500 euro su Samsung Galaxy S26 Ultra: come approfittarne subito. tuttoandroid.net Galaxy S26 Ultra causa mal di testa e bruciore agli occhi Prime segnalazioni x.com supergashbell. . Fino al 24 marzo 2026, su Galaxy S26+ e S26 Ultra puoi ottenere €100 di sconto a carrello sui modelli da 512GB o 1TB, 10% con codice BOOSTGOLD, +5% con Samsung Account e +5% con Samsung Pay, per uno sconto totale cumulabile fi - facebook.com facebook