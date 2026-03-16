Samsung sta modificando la sua strategia nella produzione di smartphone, utilizzando schermi prodotti da CSOT per i modelli Galaxy S26 FE e A57. La decisione riguarda specificamente la scelta dei display, che vengono forniti da un fornitore asiatico, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione. Questa variazione si riflette sui nuovi dispositivi che arriveranno sul mercato.

Samsung sta cambiando strategia nella produzione dei display per i suoi smartphone, cercando di contenere i costi senza sacrificare troppo la qualità. L’azienda sudcoreana ha deciso di affidarsi ai pannelli OLED di CSOT, produttore cinese di secondo livello, invece di produrli internamente. I display CSOT costano circa il 20% in meno rispetto a quelli prodotti direttamente da Samsung, rendendoli una scelta conveniente per i modelli di fascia media come Galaxy A e Fan Edition. Negli ultimi mesi, la memoria e i chip di elaborazione sono diventati sempre più costosi. Un esempio lampante è il kit Crucial 64 GB DDR5 RAM, che oggi raggiunge i 580 dollari su Amazon, il doppio rispetto al prezzo di novembre. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Galaxy S26 FE e A57: Samsung riduce i costi con schermi CSOT

Articoli correlati

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Samsung galaxy s26 concorso per vincere s26 e s26 ultra con rokformla casa di samsung ha presentato la serie galaxy s26, accompagnata da un concorso promosso da android headlines.

Contenuti e approfondimenti su Galaxy S26 FE e A57 Samsung riduce i...

Temi più discussi: Primo aggiornamento italiano per i Samsung Galaxy S26: ecco le novità; WindTre: nuovi Vivo Y21 5G, V70 5G e V70 FE 5G, novità Samsung Galaxy S26 e altro; Samsung Galaxy S26 ULTRA è pura GODURIA tecnologica; Migliori Smartphone Samsung: Quale Comprare nel 2026.

Samsung Galaxy S26, data di uscita, prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone AndroidLeggi su Sky TG24 l'articolo Samsung Galaxy S26, data di uscita, prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone Android ... tg24.sky.it

Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25: il confronto sulla cartaMettiamo a confronto Samsung Galaxy S26 e Galaxy S25, tra specifiche tecniche, design, funzioni e prezzi: cosa cambia tra i due? tuttoandroid.net

Galaxy S26 Ultra causa mal di testa e bruciore agli occhi Prime segnalazioni x.com

Esselunga offre 480€ in buoni spesa a chi acquista un nuovo smartphone Samsung Galaxy S26 nei suoi negozi, fino a esaurimento scorte. https://tech.everyeye.it/notizie/samsung-galaxy-s26-esselunga-ricevi-16-buoni-regalo-paghi-549-euro-865462.html - facebook.com facebook