GabicceGradara | tris Il San Costanzo va ko

Nel match tra GabicceGradara e San Costanzo, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3 a 0. Adebiyi, Grandicelli e Morini sono stati i marcatori che hanno contribuito al risultato finale. La partita si è svolta con alcune sostituzioni, tra cui quella di Gambini al 13’ st. La formazione di GabicceGradara ha schierato anche Gallotti, Massari, Zagaglia, Finotti e Magi F.

GABICCEGRADARA 3 SAN COSTANZOMAROTTESE 0 GABICCEGRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Morini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Finotti (13’ st Gambini), Bastianoni, Sarli, Magi F. (32’ st Lorenzetti), Izzo. All. Bellucci. SAN COSTANZOMAROTTESE: Palazzi, Brancasecca (20’ st Petrini), Vitali, Ferri (1’ st Polverani), Pierelli, Passerini, Speranzini, Dione (18’ st Saurro, 34’ st. Pierini), Benvenuti, Rivelli, Paszynski. All. Carta. Arbitro: Dovesi di Ancona. Reti: 19’ pt Sarli, 24’ st e 46’ st Gambini. Note: spettatori 250 circa; ammoniti: Magi F., Bastianoni, Polverani, Sarli, Massari. Espulso Passerini per fallo da ultimo uomo al 15’ st. Il GabicceGradara ritorna alla vittoria che mancava dalla prima giornata di ritorno battendo con merito il San Costanzo Marottese, superato in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - GabicceGradara: tris. Il San Costanzo va ko Articoli correlati Frosinone, tris ad Avellino e Monza scavalcato: è secondo. L'Empoli va ko in casa e ora rischiaSullo spreco del Venezia (sconfitto a sorpresa dal Modena) pasteggia di gusto il Frosinone: i giallazzurri passano 3-1 ad Avellino e salgono a 49... Leggi anche: La Ca.Ma. lotta e trionfa. Folgore San Miniato va ko Approfondimenti e contenuti su San Costanzo Temi più discussi: PROMOZIONE A. Il Gabicce Gradara torna a sorridere: tris al S.Costanzo; PROMOZIONE. Il Gabicce Gradara batte il San Costanzo e torna a respirare; GABICCE GRADARA. Magi: Con il San Costanzo partita da non sbagliare; ECCELLENZA. L'Urbino batte il Trodica e ora sogna in grande. Calcio Promozione, Gabicce Gradara: primo hurrà del 2026 (3-0)Battuto il San Costanzo, superato in classifica (sistemato anche il doppio confronto). Doppietta del 2007 Gambini, parato un rigore di Gallotti ... altarimini.it Calcio, Gabicce Gradara: scontro salvezza con il San CostanzoDomenica al Magi la squadra di Bellucci tenta l'operazione sorpasso. Squalificato il difensore Semprini, out Bergamini ... altarimini.it Battuto il San Costanzo, superato in classifica (sistemato anche il doppio confronto). Doppietta del 2007 Gambini, parato un rigore di Gallotti #GabicceMare #Sport x.com Il parere degli spettatori! NON APRITE QUELLA SPORTA – Il film giallo-comico del San Costanzo Show CATTOLICA Cinema Salone Snaporaz Mar 17/03 ore 21 Pesaro – Cinema Loreto 30/03 ore 21 URBINO (PU) – Cinema Nuova Luce 31/03 - facebook.com facebook