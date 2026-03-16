La CGIL si trova in difficoltà dopo che un suo lavoratore non ha ricevuto il pagamento del TFR, un diritto stabilito dall'articolo 2120 del Codice civile. Landini ha commentato la vicenda, che ha attirato l’attenzione sui problemi interni al sindacato. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e ha portato a critiche nei confronti dell'organizzazione e delle sue pratiche.

Predicare bene e razzolare male e la CGIL è in forte imbarazzo per il caso di un proprio lavoratore a cui non è stato pagato il TFR, un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2120 del Codice civile. La vicenda è finita in tribunale. Ed è stata portata alla luce da Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4. Del caso se n’è occupato uno degli inviati del programma, Andrea Catino, che ha intercettato il segretario generale, Maurizio Landini. Lui stesso sostiene che “lo sfruttamento non è un peccato, ma è una condizione che va cambiata”. Quando Catino lo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, Tfr non pagato e Cgil condannata? Landini risponde così: la figuraccia

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