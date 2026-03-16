Funerali di Cinzia Oscar nella Basilica al Rione Sanità il ricordo commosso di Nino D'Angelo

Oggi pomeriggio alle 17 si svolgono i funerali di Cinzia Oscar, cantante e attrice napoletana, nella Basilica del Rione Sanità. La cerimonia è stata annunciata e sarà caratterizzata dalla presenza di familiari, amici e conoscenti, che si riuniscono per onorare la memoria dell'artista. La basilica si prepara ad accogliere i partecipanti in un momento di commozione collettiva.