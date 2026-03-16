Fulmine – Levante | Una ‘finalissima’ a Vallecas | anteprima analisi previsione e pronostico

Domani a Vallecas si gioca una partita decisiva tra Fulmine e Levante, con quest’ultimo che deve ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. Il match rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, che si affrontano con obiettivi diversi ma uguale determinazione. La partita è considerata una finale anticipata, e il risultato potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato.

2026-03-15 23:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Il Levante deve vincere. Non ha altra scelta. La stagione sta finendo e ci manca ancora più di una partita per restare. Per questo arrivano a Vallecas reclamando una vittoria che li lascia a soli tre punti da Alavés e Maiorca, che sono le squadre che ormai segnano la linea della salvezza. Il Rayo ha aggiunto nove degli ultimi 15 punti in palio nella Liga e ha un piede e mezzo nei quarti di finale della Conference League dopo la vittoria di giovedì a Türkiye. Dopo la vittoria contro l’Alavés e il pareggio contro il Girona, i valenciani potrebbero aggiungere sette punti consecutivi, qualcosa senza precedenti per i loro tifosi in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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