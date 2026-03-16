Frosinone in scena Io sono Mina

A Frosinone, al Teatro Vittoria, si tiene un nuovo spettacolo fuori abbonamento intitolato

Nuovo appuntamento (fuori abbonamento) con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Sabato 21 marzo alle 21 andrà in scena “Io Sono Mina”, arrangiamenti Mauro Iset ed Egidio Perduca, testi Mauro Iset e Daniela Placci. Lo spettacolo musicale-teatrale è interamente dedicato alla più celebre cantante pop italiana. Diva e pop allo stesso tempo, amata da compositori, registi, musicisti e telespettatori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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