Francesco Menna presidente bis | riconfermato alla guida della Provincia di Chieti

Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato confermato alla guida dell’ente con 51 voti. La sua elezione è avvenuta durante un’assemblea ufficiale, in cui ha mantenuto il ruolo che ricopre da diversi anni. La decisione si è concretizzata con una maggioranza di voti favorevoli, senza ulteriori contestazioni o sorprese nel risultato.

I risultati delle elezioni provinciali a Chieti. Menna ha vinto con 51.142 voti complessivi, a Di Nardo sono andati 38.751 voti Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato riconfermato alla guida dell’ente con 51.142 voti complessivi. Il suo sfidante Angelo Di Nardo ha ottenuto 38.751 voti. Si è concluso nella prima mattinata lo spoglio negli uffici della Provincia lungo corso Marrucino dove questa domenica gli amministratori locali hanno votato per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Chieti. Alta è stata l'affluenza con 1.053 votanti su 1.251, pari all'84,17%. La proclamazione si terrà alle 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Enrico Ferrarese riconfermato presidente della Provincia di TorinoEnrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo nell’ambito delle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali... Leggi anche: Palli-bis alla guida della Provincia: "Premio alla nostra concretezza"