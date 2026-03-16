Francesca Fialdini la telefonata in diretta che la sconvolge | ci sarà anche lei

Nel pomeriggio di Rai1, durante una trasmissione che sembrava normale, Francesca Fialdini ha ricevuto una telefonata in diretta che l’ha colpita profondamente. La conduttrice si trovava sul set quando è stata chiamata, e l’episodio ha attirato l’attenzione di chi seguiva la puntata. La telefonata ha avuto un impatto visibile sulla conduttrice, che ha reagito in modo spontaneo davanti alle telecamere.

Nel pomeriggio di Rai1, quello che sembrava un passaggio come tanti si è trasformato in un annuncio destinato a ridisegnare il sabato sera della rete. Durante Da noi. a ruota libera, infatti, un videomessaggio di Milly Carlucci ha interrotto la normale scansione della puntata, sorprendendo pubblico e studio con una comunicazione arrivata all’improvviso, senza alcun preavviso. Un’irruzione televisiva studiata per accendere subito i riflettori su uno dei debutti più attesi della nuova programmazione. La conduttrice, volto simbolo del sabato Rai, ha scelto proprio la finestra di Francesca Fialdini per lanciare ufficialmente Canzonissima, il nuovo titolo pronto a sbarcare in prima serata su Rai1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Sanremo 2026, l’annuncio ufficiale e in diretta di Carlo Conti: “Ci sarà anche lei, grande gioia”Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è già cominciato e, come ogni anno, insieme alle canzoni e agli ospiti si riaccendono anche le... Leggi anche: Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini Altri aggiornamenti su Francesca Fialdini Temi più discussi: Francesca Fialdini ospite al Cinema di Bellano per i vent’anni della sala; Francesca Fialdini ospite a MovieMag; Da noi... a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi; Amori tossici L’impegno di Francesca Fialdini. Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà a Canzonissima con Milly CarlucciLa conduttrice di Da noi... a ruota libera sarà uno dei sette giudici dello show che torna dal passato in una nuova veste completamente rinnovata. libero.it Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: Voglio te tra i magnifici setteMilly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: Voglio te tra i magnifici sette. Il cast completo è con Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Riccardo Rossi e tanti ... fanpage.it Una telefonata in diretta tv, un invito inatteso e una risposta immediata ed entusiasta. È così che Francesca Fialdini è entrata ufficialmente nel cast della nuova edizione di Canzonissima, lo show musicale che torna in Tv dopo oltre 50 anni sotto la conduzione - facebook.com facebook "Come fossi una bambola": mercoledì 11 marzo Francesca Fialdini e Massimo Giusti presentano il loro nuovo libro ( @Mondadori). L'evento si terrà alle ore 18:30 presso Mondadori Duomo, Milano. mondadori.it/eventi/frances… x.com