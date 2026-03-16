Una frana improvvisa ha interessato la strada provinciale SP97 a Falerna, nella provincia di Reggio Calabria, causando l'interruzione totale del traffico sulla via. La strada, che collega la costa all’entroterra, è stata immediatamente chiusa, mentre le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e valutare i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli incidenti legati alla frana.

Una frana improvvisa ha interrotto il flusso viario nella provincia di Reggio Calabria, bloccando completamente la strada provinciale SP97 che fungeva da asse vitale tra la costa e l’entroterra. Il Comune di Falerna ha disposto la chiusura totale del tragitto in entrambi i sensi per garantire la sicurezza dei cittadini e permettere le verifiche tecniche necessarie sulla stabilità del terreno. L’evento si è verificato nel territorio di Falerna, colpendo un collegamento strategico tra la frazione marina e il centro abitato collinare. La decisione amministrativa nasce dall’esigenza primaria di tutelare l’incolumità degli automobilisti che transitano su quel tratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana a Falerna: SP97 bloccata, emergenza in corso

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