Fra il certo e l’incerto | l’umanità non si ferma e avanza verso il dopo

La settimana appena iniziata segna ancora una volta un passaggio tra stagioni diverse, un evento che si ripete nel corso del tempo in varie parti del mondo. L’umanità continua a muoversi e ad adattarsi a questi cambiamenti, mantenendo un ritmo che non si ferma nonostante le incertezze. Le transizioni stagionali si susseguono con modalità diverse, ma nulla arresta il fluire naturale di questo ciclo.

La settimana appena iniziata sarà il tempo in cui, come è avvenuto da tempo ormai remoto, nel mondo si ripetono “cambi di stagione” di un certo rilievo, seppure con modalità diverse. Per quanto riguarda l’Emisfero occidentale della Terra, il 21 prossimo venturo segna l’arrivo della Primavera. Sabato notte ritorna l’Ora legale, quest’anno attesa con particolare fervore, in virtù del risparmio energetico che la stessa consente di ottenere. Ultimo evento, riguardante solo la popolazione del Bel Paese, sarà la tornata elettorale di domenica e lunedì per decidere se è necessario o no che siano apportate modifiche al dettato costituzionale, in particolare alle modalità con cui viene gestito il potere giudiziario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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