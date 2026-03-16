Oggi a Palazzo Caracciolo si è svolta la cerimonia di proclamazione dei nuovi eletti in Consiglio provinciale. La cerimonia, breve ma significativa, ha visto la presenza dei rappresentanti eletti e di alcuni osservatori. Durante l’evento, uno dei rappresentanti ha rivolto alcune dichiarazioni rivolte al Partito Democratico. La seduta si è conclusa senza ulteriori interventi pubblici.

Una cerimonia breve ma per i presenti carica di importanza, quella tenutasi questo pomeriggio a Palazzo Caracciolo per la proclamazione dei nei eletti in Consiglio provinciale. altrettanti per Forza Italia ( Piccolo Mauro: Consigliere comunale Grottaminarda – 5570 voti; Landi Domenico (detto Mimmo): Consigliere comunale Atripalda – 3523 voti; Sarno Marino: Sindaco Volturara Irpina – 4682 voti) quindi due della lista del Presidente ( Graziano Giuseppe (detto Pino): Consigliere comunale, Lauro – 4691 voti e Gonnella Carmela: Consigliere comunale M5S, Morra De Sanctis – 2694 voti) e infine Rossella Favorito (2289 voti) della lista dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- I nuovi eletti in Provincia, e Buonopane “stuzzica” il Pd

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