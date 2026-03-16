Fortitime progetto musicale guidato da Sebastiano Forti

Sabato 28 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita “Fortitime”, un progetto musicale guidato da Sebastiano Forti. L’evento prevede un'esibizione dal vivo con la partecipazione di musicisti che portano avanti questa iniziativa. La serata si svolge nel quartiere di Trastevere, noto per la sua scena culturale e artistica. La performance è prevista per il pomeriggio.

Sabato 28 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita “Fortitime”, il progetto musicale guidato da Sebastiano Forti. Figlio d’arte con un padre jazzista e una madre scrittrice, Forti cresce tra musica e parole, sviluppando una carriera poliedrica e consolidata. Cantante, attore, didatta, polistrumentista e compositore, è attivo da oltre quarant’anni, con circa venti lavori pubblicati a suo nome, più di cento collaborazioni in altri progetti, oltre 4000 concerti e numerose apparizioni televisive, radiofoniche e cinematografiche. “Fortitime” nasce come occasione per presentare nuove composizioni e allo stesso tempo valorizzare autentici... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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