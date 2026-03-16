Fortezza Juventus | il muro di Spalletti blinda il quarto posto a Udine

Nella serata di sabato, il Bluenergy Stadium ha visto la Juventus battere l’Udinese, conquistando temporaneamente la quarta posizione in classifica. La partita ha confermato la solidità della squadra allenata da Spalletti, che ha mantenuto il risultato senza concedere occasioni agli avversari. La vittoria ha permesso alla Juventus di salire in classifica, consolidando il suo posto tra le prime quattro.

Nella serata di sabato, il prato del Bluenergy Stadium ha certificato la metamorfosi della Juventus, capace di imporsi sull’ Udinese e di prendersi, seppur provvisoriamente, il quarto posto in solitaria. Oltre al peso specifico dei tre punti, fondamentali per la corsa alla prossima Champions League, il dato che rasserena l’ambiente bianconero riguarda la ritrovata impermeabilità difensiva. Per la seconda volta consecutiva, dopo il poker rifilato al Pisa, la retroguardia di Luciano Spalletti ha chiuso la saracinesca: un “clean sheet” back-to-back che mancava da ben due mesi, quando a gennaio la compagine torinese inanellò i successi contro Napoli e Cremonese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Fortezza Juventus: il muro di Spalletti blinda il quarto posto a Udine Articoli correlati Leggi anche: Juventus, trappola Como: il piano di Spalletti per blindare il quarto posto Fortezza Olimpico: il piano di Gasperini per blindare il quarto postoLa Roma si appresta a vivere un quindicinale che profuma di sentenza definitiva per le ambizioni d’élite.