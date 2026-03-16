Formula1 Kimi Antonelli a Bologna accoglienza trionfale

Da ildenaro.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli è arrivato questa mattina all’aeroporto Marconi di Bologna, accolto da una folla di tifosi. Il giovane pilota ha appena conquistato la vittoria nel Gran Premio di Formula Uno in Cina. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che lo hanno applaudito durante l’atterraggio. Antonelli si è mostrato soddisfatto dell’accoglienza ricevuta.

Roma, 16 mar. (askanews) – Accoglienza da vincitore per Andrea Kimi Antonelli, atterrato questa mattina all’aeroporto Marconi di Bologna dopo il successo nel Gran Premio di Formula Uno in Cina. Il giovane pilota italiano ha raccontato ai giornalisti l’emozione per i tanti messaggi ricevuti dopo la vittoria. “Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannik Sinner dopo Indian Wells, l’ho apprezzata molto, è stato molto carino e l’ho ringraziato”, ha spiegato Antonelli, visibilmente soddisfatto per l’affetto ricevuto anche dal mondo dello sport italiano. Tra gli attestati di stima anche quello di un’altra icona bolognese, Alberto Tomba, che ha espresso il desiderio di conoscerlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a BarcellonaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Kimi Antonelli scambiato per Kimi Raikkonen sul podio dallo speaker cinese«The winner from Italy: Kimi Raikkonen», ha detto tutto bello convinto lo speaker cinese.

Kimi Antonelli: Then and Now | One Year On

Video Kimi Antonelli: Then and Now | One Year On

Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Il record di Kimi Antonelli: in Cina diventa il più giovane di sempre a fare una pole in Formula 1; F1, Kimi Antonelli trionfa in Cina, il primo italiano 20 anni dopo Fisichella. Hamilton 3°; Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1; Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1.

kimi antonelli formula1 kimi antonelli aKimi Antonelli, chi è il giovane pilota di Bologna che fa piangere (di gioia) la Formula 1Patente presa all'ultimo, maturità conquistata di corsa, prima vittoria in lacrime: Kimi Antonelli è il nuovo volto della Formula 1. elle.com

Andrea Kimi Antonelli: Il Campione di Formula 1 Torna a Bologna con la Semplicità di un LicealeIl ritorno a casa di un campione con la semplicità di un liceale: all’aeroporto Marconi di Bologna, l’arrivo di Andrea Kimi Antonelli ha oscurato ... ilrestodelcarlino.it

Digita per trovare news e video correlati.