Formula1 Kimi Antonelli a Bologna accoglienza trionfale

Kimi Antonelli è arrivato questa mattina all’aeroporto Marconi di Bologna, accolto da una folla di tifosi. Il giovane pilota ha appena conquistato la vittoria nel Gran Premio di Formula Uno in Cina. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che lo hanno applaudito durante l’atterraggio. Antonelli si è mostrato soddisfatto dell’accoglienza ricevuta.

Roma, 16 mar. (askanews) – Accoglienza da vincitore per Andrea Kimi Antonelli, atterrato questa mattina all’aeroporto Marconi di Bologna dopo il successo nel Gran Premio di Formula Uno in Cina. Il giovane pilota italiano ha raccontato ai giornalisti l’emozione per i tanti messaggi ricevuti dopo la vittoria. “Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannik Sinner dopo Indian Wells, l’ho apprezzata molto, è stato molto carino e l’ho ringraziato”, ha spiegato Antonelli, visibilmente soddisfatto per l’affetto ricevuto anche dal mondo dello sport italiano. Tra gli attestati di stima anche quello di un’altra icona bolognese, Alberto Tomba, che ha espresso il desiderio di conoscerlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a BarcellonaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Kimi Antonelli scambiato per Kimi Raikkonen sul podio dallo speaker cinese«The winner from Italy: Kimi Raikkonen», ha detto tutto bello convinto lo speaker cinese. Kimi Antonelli: Then and Now | One Year On Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Il record di Kimi Antonelli: in Cina diventa il più giovane di sempre a fare una pole in Formula 1; F1, Kimi Antonelli trionfa in Cina, il primo italiano 20 anni dopo Fisichella. Hamilton 3°; Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1; Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1. Kimi Antonelli, chi è il giovane pilota di Bologna che fa piangere (di gioia) la Formula 1Patente presa all'ultimo, maturità conquistata di corsa, prima vittoria in lacrime: Kimi Antonelli è il nuovo volto della Formula 1. elle.com Andrea Kimi Antonelli: Il Campione di Formula 1 Torna a Bologna con la Semplicità di un LicealeIl ritorno a casa di un campione con la semplicità di un liceale: all’aeroporto Marconi di Bologna, l’arrivo di Andrea Kimi Antonelli ha oscurato ... ilrestodelcarlino.it "È una grande soddisfazione, merito a lui e alla Mercedes, è stato un grande lavoro di squadra". Così, Veronica Pomaro, madre di Kimi Antonelli, parlando con i cronisti subito dopo l'arrivo del figlio, vincitore ieri del Gp di Cina in Formula 1, all'aeroporto di Bolo - facebook.com facebook Torna a Bologna dopo la vittoria in F1, Kimi Antonelli, che ha riportato il tricolore sul gradino più alto di una gara di Formula 1. Il 19enne ringrazia Jannik Sinner, per la dedica dopo aver conquistato il torneo Indian Wells, e racconta di aver ricevuto tra i tanti me x.com