Oggi, lunedì 16 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit. Ender decide di far sparire i documenti del divorzio, mentre Yildiz mantiene la sua posizione senza cambiare idea. La puntata si concentra sulle azioni dei personaggi principali e sulla loro evoluzione nel corso della trama.

Va in onda oggi, lunedì 16 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender continuerà a portare avanti il suo piano per liberarsi di Sahika. La sorella di Kaya è una donna spietata, ha dimostrato di essere pronta a tutto per ottenere ciò che vuole. Riusciranno Ender e Yildiz a smascherarla e a sbarazzarsi finalmente di lei? Ender farà sparire i documenti del divorzio di Halit e Yildiz per allungare i tempi, intanto proverà a convincere la Yilmaz che l'ex marito nonostante tutto ha anche dei pregi. Tra le varie cose le dirà che Argun è un ottimo padre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 16 marzo 2026: Ender farà sparire i documenti del divorzio, Yildiz non cambia idea

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