Forbidden fruit chi è l’attrice che interpreta Leyla e il passato con il collega

Il pubblico italiano la sta scoprendo puntata dopo puntata, ma in Turchia è già una star molto popolare. Nella soap Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, il personaggio di Leyla ha attirato immediatamente l’attenzione degli spettatori: affascinante, elegante e allo stesso tempo piena di mistero. Dietro questo volto c’è Tuvana Turkay, attrice che negli anni ha costruito una carriera importante tra televisione e cinema. Ma chi è davvero la donna che interpreta uno dei personaggi più discussi della serie? Nata il 3 ottobre 1990 a Scutari, quartiere storico di Istanbul in Turchia, Tuvana Turkay appartiene al segno della Bilancia. Oggi ha 35 anni, ma nel corso del 2026 ne compirà 36. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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